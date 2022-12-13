Ядовитый багульник распустился на болотах под Петербургом

Запах растения может по-настоящему одурманить, так как обладает отравляющим действием.

В конце мая на болотах Петербурге и Ленобласти наступает время цветения багульника болотного. Это растение с сильным и одурманивающим ароматом, негативно воздействующим на нервную систему. О свойствах багульника рассказал биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что запах растения может по-настоящему одурманить, так как обладает отравляющим действием. В составе эфирного масла, которое содержится в багульнике, присутствуют ледол, палюстрол, цимол, геранилацетат и другие компоненты с горько-жгучим вкусом и бальзамическим запахом. Данные вещества возбуждают нервную систему человека, а затем резко угнетают её. В результате ощущается усталость, сонливость и апатия.

По словам Глазкова, вдыхание аромата цветков багульника может привести к головокружению и сильным головным болям. Особенно осторожным надо быт в жаркую погоду, когда интенсивность запаха возрастает.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре ӏ Павел Глазков ӏ Животные, природа, Петербург, Ленобласть