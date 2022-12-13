В Ленобласти в видеоловушку попала дикая свинья с полосатыми поросятами

По словам биолога Глазкова, беременность у диких свиней длится около четырех месяцев.

Во Всеволожского районе Ленобласти автору блога "Каждой твари по паре" удалось заснять дикую свинью с поросятами.

Две недели назад в видеоловушку мне попалась беременная кабаниха. И вот свершилось. На днях та же видеоловушка зафиксировала уже многодетную мать, которая куда-то спешила. За ней едва поспевали её восемь полосатых поросят. Павел Глазков, биолог

По словам Глазкова, беременность у диких свиней длится около четырех месяцев. При этом, свиньи, как и некоторые виды оленьих, при неблагоприятной зимовке могут задерживать развитие своей беременности, и рожать в более теплое и благоприятное время.

Поросята рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая к 4-5 месяцам постепенно исчезает.

Интересно, что у каждого поросенка свой строго индивидуальный материнский сосок, к которому он старается не допускать голодных собратьев. У большинства видов млекопитающих, включая и человека, рождается больше самцов, и только у крота и кабана – больше самок. Павел Глазков, биолог

Ранее петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лосем на дороге.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков