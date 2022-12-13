Стало известно, как избежать ДТП с лосями

Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лосем на дороге. Об этом сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Животные появляются на дорогах в этом время потому, что самки лосей рожают новых детенышей и отгоняют от себя повзрослевших. На вид они похожи на взрослых особей, однако "на порядок глупее. Пик ДТП фиксируется из-за того, что на дорогу выходит неопытная молодежь".
Биолог рекомендует при проезде лесополосы лучше снизить скорость до 40 километров в час.
Ранее водитель Chevrolet погиб при столкновении с КАМАЗом на КАД. Перед этим иномарку задела Toyota. Проводится проверка.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все