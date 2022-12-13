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Стало известно, как избежать ДТП с лосями
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Стало известно, как избежать ДТП с лосями

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По словам биолога, на дороги в это время выходят молодые лоси," пик ДТП фиксируется из-за того, что на дорогу выходит неопытная молодежь"

Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лосем на дороге. Об этом сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Животные появляются на дорогах в этом время потому, что самки лосей рожают новых детенышей и отгоняют от себя повзрослевших. На вид они похожи на взрослых особей, однако "на порядок глупее. Пик ДТП фиксируется из-за того, что на дорогу выходит неопытная молодежь". 

Биолог рекомендует при проезде лесополосы лучше снизить скорость до 40 километров в час.

Ранее водитель Chevrolet погиб при столкновении с КАМАЗом на КАД. Перед этим иномарку задела Toyota. Проводится проверка.

Фото: pxhere
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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