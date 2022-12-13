Водитель Chevrolet погиб при столкновении с КАМАЗом на КАД

Перед этим иномарку задела Toyota. Проводится проверка.

Во вторник, 16 марта, на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на 74-ом км. Трассы. 40-летний водитель Toyota Land Cruiser-100 наехал на стоящий без знака аварийной остановки Chevrolet Spark в 3-ей левой полосе под управлением 38-летнего водителя, который в свою очередь совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении КАМАЗ с полуприцепом с 47-летним мужчиной за рулём.

В результате водитель Chevrolet от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV