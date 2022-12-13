Юные велосипедистки из Петербурга попали под машину в Краснодарском крае

За рулём иномарки находился 74-летний житель Темрюка.

В Краснодарском крае произошло серьёзное ДТП с участием трёх 15-летних спортсменок из Северной столицы. Юные велосипедистки попали под колёса иномарки Daewoo Matiz. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного отдела по городу Анапе.

За рулём иномарки находился 74-летний житель Темрюка. Он не уступил девушкам дорогу: в результате их госпитализировали с различными травмами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего уточняются, водитель проходит экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что шестиклассник на велосипеде сломал ногу в аварии с "Газелью" на Ветеранов.

Фото: Pxhere