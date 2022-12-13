Шестиклассник на велосипеде сломал ногу в аварии с "Газелью" на Ветеранов

Вечером воскресенья, 14 мая, на проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста и большегруза. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 26-летний водитель, управляя Газелью и двигаясь от проспекта Буденова, на регулируемом перекрестке с Безымянной улицей при повороте налево наехал на 12-летнего шестиклассника на велосипеде. Мальчик пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора не спешившись.
Пострадавший был доставлен в больницу с переломом обеих костей правой голени и пальца стопы в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила четвероклассника на самокате в Красногвардейском районе.
Фото: Piter.TV
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