Шестиклассник на велосипеде сломал ногу в аварии с "Газелью" на Ветеранов

Также пострадавший повредил палец стопы.

Вечером воскресенья, 14 мая, на проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста и большегруза. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 26-летний водитель, управляя Газелью и двигаясь от проспекта Буденова, на регулируемом перекрестке с Безымянной улицей при повороте налево наехал на 12-летнего шестиклассника на велосипеде. Мальчик пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора не спешившись.

Пострадавший был доставлен в больницу с переломом обеих костей правой голени и пальца стопы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила четвероклассника на самокате в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV