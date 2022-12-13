Иномарка сбила четвероклассника на самокате в Красногвардейском районе

Мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вечером воскресенья, 14 мая, на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария с несовершеннолетним. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 27-летний житель Воронежа за рулём Chevrolet двигался от улицы Коммуны в сторону Лесопарковой улицы. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на четвероклассника, который пересекал пешеходный переход на самокате. В результате 11-летний мальчик было госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой травмой живота в тяжёлом состоянии.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году привлекался 25 раз.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетняя петербурженка отравилась этанолом во время прогулки.

Фото: Piter.TV