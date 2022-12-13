Шестилетняя петербурженка отравилась этанолом во время прогулки

Отец ребёнка пояснил, что его дочь перепутала бутылки с водой и спиртом.

В воскресенье, 14 мая, в петербургскую больницу была доставлена шестилетняя девочка с диагнозом токсическое действие этанола. Пострадавшая находилась в тяжёлом состоянии, была помещена в отделение реанимации. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам 36-летнего отца ребёнка, он гулял с дочерью по дворовой территории Подольской улицы. Девочка перепутала бутылку, думая, что в ней находится вода для питья, и глотнула спирт, принадлежащий малознакомым её родителя.

Семья полная, занимает комнату в коммунальной квартире, на учёте в ОДН не состоит. Девочка проживает с отцом, а также с 32-летней матерью и двухлетним братом.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Виллози маленький ребенок случайно выстрелил в девочку.

Фото: Piter.TV