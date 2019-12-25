Во время саммита в Петербурге поступило более 200 обращений от туристов из Африки

"Турпомощь/Askmespb" – служба, аналогов которой не существует в других городах России.

Саммит "Россия – Африка" положительно сказался на туристическом потоке в Санкт-Петербург. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Михаил Пиотровский.

За два дня саммита в адрес сотрудников информационных павильонов Городского туристско-информационного бюро и службы мобильных помощников "Турпомощь/AskmeSPb" от представителей 20 стран Африки поступило более 200 обращений.

"Турпомощь/Askmespb" – служба, аналогов которой не существует в других городах России.

Ранее стало известно, что в столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга.

Фото: Piter.tv