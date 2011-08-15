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В столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга
Сегодня, 19:06
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В столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга

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Александр Беглов подчеркнул, что саммит Россия — Африка имеет "большое значение для международного сообщества".

В Аддис-Абебе, столице Эфиопии, откроют информационно-деловой центр Петербурга. Об этом сообщил Александр Беглов в пятницу, 28 июля. 

Губернатор подчеркнул, что саммит Россия — Африка имеет "большое значение для международного сообщества". Кроме того, главы государств обсуждают варианты взаимодействия с городами-партнерами.

В следующем году ожидаются культурно-деловые миссии Северной столицы в Египет, Алжир, Тунис, Эфиопию и Джибути для участия в крупных промышленных выставках. 

Ранее на Piter.TV: стала известна программа второго дня саммита Россия — Африка в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: информационный деловой центр санкт-петербурга, саммит россия африка, эфиопия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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