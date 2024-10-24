Путин назвал важным шагом присоединение Эфиопии к БРИКС

Глава РФ рассказал о роли африканской страны на мировой арене.

Присоединение Эфиопии к составу БРИКС стало важным шагом и продемонстрировало авторитет этой африканской страны на мировой арене. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на рабочей встрече с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом. Мероприятие состоялось на полях саммита БРИКС в Казани.

Присоединение Эфиопии к БРИКС - это важный шаг и еще одно подтверждение авторитета вашей страны на международной арене. Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения. Владимир Путин, глава РФ

Глава государства напомнил иностранным коллегам о том, что год назад Москва и Аддис-Абеба отметили 125-летие с момента заключения дипломатических отношений друг с другом. В основе такого сотрудничества легли многолетние традиции уважения и дружбы, культурная и духовная близость народов. По мнению лидера России, в настоящее время у сторон наблюдаются схожие позиции по большинству глобальных и региональных вопросов. Владимир Путин указал на то, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив на площадке Всемирной организации.

Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС.

Фото и видео: Kremlin.ru