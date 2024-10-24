Путин назвал важным шагом присоединение Эфиопии к БРИКС

Присоединение Эфиопии к составу БРИКС стало важным шагом и продемонстрировало авторитет этой африканской страны на мировой арене. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на рабочей встрече с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом. Мероприятие состоялось на полях саммита БРИКС в Казани.
Присоединение Эфиопии к БРИКС - это важный шаг и еще одно подтверждение авторитета вашей страны на международной арене. Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения.
Владимир Путин, глава РФ
Глава государства напомнил иностранным коллегам о том, что год назад Москва и Аддис-Абеба отметили 125-летие с момента заключения дипломатических отношений друг с другом. В основе такого сотрудничества легли многолетние традиции уважения и дружбы, культурная и духовная близость народов. По мнению лидера России, в настоящее время у сторон наблюдаются схожие позиции по большинству глобальных и региональных вопросов. Владимир Путин указал на то, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив на площадке Всемирной организации.
Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС.
Фото и видео: Kremlin.ru
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