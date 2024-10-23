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Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС

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Глава государства отметил, что создание зерновой биржи поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций.

Президент РФ Владимир Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС. Об этом он заявил на заседании саммита организации в расширенном составе.

По его словам, создание зерновой биржи поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций. Он также отметил, что ее запуск сформирует справедливые индикаторы цен на зерно в мире.

Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики.

Видео: kremlin.ru

Теги: биржа, брикс, владимир путин, зерно, президент россии, саммит брикс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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