Президент РФ Владимир Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС. Об этом он заявил на заседании саммита организации в расширенном составе.
По его словам, создание зерновой биржи поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций. Он также отметил, что ее запуск сформирует справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики.
Видео: kremlin.ru
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