Президент РФ Владимир Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
По словам главы государства, мировая торговля и глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Президент подчеркнул, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков.
Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет глобального Юга и Востока. И, естественно, государств БРИКС.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал про потенциал стран БРИКС.
Видео: kremlin.ru
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