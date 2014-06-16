По его словам, центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков.

Президент РФ Владимир Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

По словам главы государства, мировая торговля и глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Президент подчеркнул, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков.

Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет глобального Юга и Востока. И, естественно, государств БРИКС. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал про потенциал стран БРИКС.

Видео: kremlin.ru