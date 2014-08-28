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Путин рассказал про потенциал стран БРИКС

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Он подчеркнул, что все страны из организации выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение.

Президент РФ Владимир Путин рассказал про потенциал стран БРИКС. Об этом он заявил на заседании саммита организации в Казани, проходящем в узком составе.

По словам главы государства, участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом. Он подчеркнул, что все страны из организации выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, а также утверждение высоких идеалов дружбы и согласия.

Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин и Гутерриш обсудят тему Украины на саммите БРИКС.

Видео: kremlin.ru

Теги: брикс, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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