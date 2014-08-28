Он подчеркнул, что все страны из организации выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение.

Президент РФ Владимир Путин рассказал про потенциал стран БРИКС. Об этом он заявил на заседании саммита организации в Казани, проходящем в узком составе.

По словам главы государства, участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом. Он подчеркнул, что все страны из организации выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, а также утверждение высоких идеалов дружбы и согласия.

Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин и Гутерриш обсудят тему Украины на саммите БРИКС.

Видео: kremlin.ru