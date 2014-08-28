Путин и Гутерриш обсудят тему Украины на саммите БРИКС

Фархан Хак рассказал об участии генсека ООН в саммите в Казани.

Российский президент Владимир Путин и генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 22 октября сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Иностранный чиновник отметил, что у Гутерриша в России запланирован ряд встреч с политическими лидерами, которые прибудут на саммит.

Говоря о встрече с президентом Путиным, генсек подтвердит свои хорошо известные позиции по войне на Украине и условиям справедливого мира, основанного на международном праве Устава ООН и резолюциях ООН. Он продолжит усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, что критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран мира. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Флетчер сменит Гриффитса на посту замгенсека ООН по гуманитарным вопросам.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций