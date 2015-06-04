Флетчер сменит Гриффитса на посту замгенсека ООН по гуманитарным вопросам

Фархан Хак рассказал о назначении специалиста на место замгенсека по гуманитарным вопросам.

Британский специалист Том Флетчер назначен новым заместителем генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам и сменит на этом посту своего соотечественника Мартина Гриффитса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 9 октября сделал заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. До вступления иностранца должность обязанности замгенсека будет исполнять Джойс Мсуйя.

Объявил о назначении подданного Тома Флетчера заместителем по гуманитарным вопросам. Он сменяет Мартина Гриффитса, которому генеральный секретарь крайне признателен за его выдающуюся работу и приверженность делу. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В настоящее время Флетчер является директором Хартфорд-колледжа при Оксфордском университете. Ранее эксперт находился на позиции советника по внешней политике при трех премьер-министрах Великобритании, в период с 2007 по 2011 год. С 2011 по 2015 год мужчина занимал должность посла Лондона в Ливане. Он обладает опытом дипломатической работы в европейском регионе и Африке.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций