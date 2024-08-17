Фархан Хак

Во Всемирной организации не стали комментировать журналистам сведения о том, украинские военнослужащие в настоящее время готовятся атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. В ООН перенаправили за реакцией на данные в Международное агентство по атомной энергии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 12 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Однако пока что МАГАТЭ так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе.

Пожалуйста, обратитесь в МАГАТЭ. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что представитель российского силового ведомства указал на имеющуюся информацию о том, что армия киевского режима планирует атаковать Курскую и Запорожскую АЭС. Он пояснил, что иностранные боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.Власти Харьковской области упоминали, что целью готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам станет последующие обвинение Москвы в провокации и "самообстреле".

В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций