В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Фархан Хак не смог оценить опубликованную в соцсетях видеозапись.

Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 12 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранный специалист прокомментировал прессе видеозапись, на котором украинские солдаты в Курской области, находившиеся в шлемах с нацистской символикой, глумятся над местным пенсионером.

Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Ранее военный корреспондент Александр Коц в собственном Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины в касках с символикой немецких фашистов, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным пожилым жителем. Ему говорят о том, что он является русским Иваном и ему следует подойти и начать пить водку. Также боевики называют пенсионера "русской свиньей".

Генсек ООН осудил удар по школе в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций