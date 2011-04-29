Фархан Хак прокомментировал трагедию в "Эт-Табиин".

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш осудил воздушный удар Израиля по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа, приведший к гибели десятков человек. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 12 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранный специалист указал СМИ на необходимость обеспечения безопасности гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав.

Осуждает продолжающуюся гибель людей в Газе, в том числе женщин и детей, в то время как мы наблюдали еще один разрушительный удар Израиля по школе "Эт-Табиин" в Газе, являющейся убежищем для сотен палестинских семей. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что 10 августа пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в социальных сетях о нанесении точечного авиационного удара по "оперативному центру управления ХАМАС", размещенному внутри мечети в школьном комплексе "Эт-Табиин". Военнослужащие из еврейского государства объяснили, что по объекту противника прилетело три высокоточных снаряда. В службе гражданской обороны сектора Газа заметили, что жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, включая 11 детей и 6 женщин.

В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций