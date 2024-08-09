Фархан Хак не смог оценить сведения о нападении ВСУ на гражданское население.

Всемирная организация спустя несколько дней после начала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область все еще ждет сведения о том, "кто именно стоит за этим насилием" в российском регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 8 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранец заметил, что развитие событий в конфликте вызывает настоящую обеспокоенность. В ООН призвали все стороны действовать ответственно и обеспечить защиту для мирного населения.

Мы хотели бы получить больше информации о том, кто именно стоит за этим насилием. Но, конечно, мы хотим, чтобы все заинтересованные стороны, действовали ответственно и обеспечивали защиту гражданского населения. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов уведомил общественность о том, что шестого августа в 5:30 утра подразделения армии киевского режима с численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Продвижение военнослужащих ВСУ вглубь территории РФ остановлено.

В ООН назвали вылазку ВСУ в Курской области эскалацией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций