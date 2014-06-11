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В ООН назвали вылазку ВСУ в Курской области эскалацией

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Фархан Хак призвали стороны к деэскалации кризиса.

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область представляет собой вызывающую беспокойство эскалацию, Всемирная организация хотела бы наблюдать деэскалацию конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 7 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. 

Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, и мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН выразила обеспокоенность атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: всу, курская область, оон, фархан хак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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