Фархан Хак надеется на урегулирование конфликта на основе международного права.

Всемирная организация обеспокоена нападением, приведшим к ранению корреспондента российского телеканала ВГТРК Евгения Поддубного на территории Курской области, а также желает сотруднику СМИ скорейшего выздоровления. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 7 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что автомобиль, в котором передвигался Евгений Поддубный, попал под обстрел в приграничном районе Курской области. Мужчина получил тяжелые ранения. По предварительным данным от ВГТРК, машину атаковал FPV-дрон киевского режима.

В ООН считают возможной причастность девяти сотрудников БАПОР к атакам 7 октября.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций