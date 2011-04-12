Фархан Хак раскрыл подробности расследования.

Управление служб внутреннего надзора (УСВН) при Всемирной организации пришло к выводу о том, что девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), могли быть причастны к нападению боевиков из радикального движения ХАМАС на Израиль, осуществленной 7 октября 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 5 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Известно, что в апреле 2024 года началась проверка в отношении 19 сотрудников БАПОР после обвинений со стороны руководства еврейского государства в причастности работников к атакам боевиков ХАМАС на Израиль. В одном случае УСВН не получило никаких доказательств обвинениям в причастности сотрудника БАПОР, а в еще в девяти случаях свидетельства, полученные УСВН, были недостаточными для подтверждения.

Что касается оставшихся девяти случаев, то полученные УСВН свидетельства указали, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к вооруженным атакам 7 октября 2023 года. Их трудоустройство было прекращено в интересах агентства. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Фархан Хак уточнил, что выводы УСВН базировались на предоставленных Израилем сведениях, а местные следователи не были в состоянии независимо подтвердить большую часть из предоставленной информации.

В ООН будут следить за новостями о созыве международной конференции по Палестине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций