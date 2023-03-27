В ООН будут следить за новостями о созыве международной конференции по Палестине

Фархан Хак оценил китайское предложение по Ближнему Востоку.

Всемирная организация намерена следить за развитием событий с проведением международной конференции по созданию независимого палестинского государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 26 июля сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранный эксперт отреагировал на вопрос о том, будет ли ООН рассматривать возможность участия в таком мероприятии.

Нам надо посмотреть, будет ли широкой поддержка среди стран - членов, мы будем продолжать следить и оставаться на связи. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что китайский постоянный представитель при ООН Фу Цун призвал провести международную конференцию по вопросу о формировании независимого палестинского государства, а также долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта через мирное сосуществование двух государств в регионе Ближнего Востока. Также 23 июля Центральное телевидение Китая уведомило зрителей о том, что в период с 21 по 23 июля власти Пекина предоставили Палестине площадку для проведения в столице КНР консультаций по примирению.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций