Глобальный сбой служб Microsoft не затронул IT-системы секретариата ООН

Фархан Хак оценил недавний глобальный сбой информационных систем.

Работа секретариата Всемирной организации не была затронута сбоем в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 19 июля сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Насколько мне известно, наша работа в Секретариате продолжается в штатном режиме. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН назвали опасной зону действия гуманитарной паузы в боях в Газе для доставки грузов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций