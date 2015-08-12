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Глобальный сбой служб Microsoft не затронул IT-системы секретариата ООН

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Фархан Хак оценил недавний глобальный сбой информационных систем.

Работа секретариата Всемирной организации не была затронута сбоем в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 19 июля сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Насколько мне известно, наша работа в Секретариате продолжается в штатном режиме.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: it-отрасль, microsoft azure, оон, фархан хак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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