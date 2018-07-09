В ООН назвали опасной зону действия гуманитарной паузы в боях в Газе для доставки грузов

Фархан Хак оценил гуманитарную обстановку в палестинском анклаве.

Область в секторе Газа, на территории которой с конца прошлой недели израильское руководство установило паузу в боевых действиях в гуманитарных целях, опасна для доставки подобных грузов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 19 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Область между КПП "Керем-Шалом" и шоссе Салах-эд-Дин очень опасна для гуманитарных работников для доставки грузов. Мы работаем над тем, чтобы реализовать это как можно скорее. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Иностранец пояснил, что сложности создают не только происходящие в этом районе боевые столкновения, но также и тот факт, что на земле не хватает присутствия какой-либо полиции и обеспечения верховенства закона. С момента введения гуманитарной паузы в регионе сотруднику ООН неизвестно о поставках гуманитарных грузов.

Напомним, что 16 июня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о введении на территории секутора Газа локальной тактической паузы в боевых действиях. Речь идет о южной части анклава. Режим будет действовать в период с 8 часов утра по 19 часов вечера по московскому времени. Такое решение принято военнослужащими после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.

ООН будет представлена на конференции в Швейцарии на уровне замгенсека.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций