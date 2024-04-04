Израильские военные захватили судно с Гретой Тунберг и другими активистами на борту

Ранее ЦАХАЛ объявил о том, что не даст кораблю причалить в секторе Газа.

На плывущее в палестинский анклав на Ближнем Востоке судно "Мадлен" высадились бойцы Военно-морских сил Израиля. Соответствующее заявление сделали представители официального Telegram-канал коалиции "Флотилия Свободы", к которой относится борт. Известно, что шведские активисты, в числе которых находится и Грета Тунберг, должны были отправиться в сектор Газа для оказания гуманитарной поддержки местному населению. В организации считают, что военнослужащие еврейского государства "похитили" активистов.

Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль. Я призываю мою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и остальных как можно скорее. Грета Тунберг в видеообращении.

Ранее в Израиле заявили, что не разрешат экологической активистке попасть в сектор Газа. По информации от местной газеты Jerusalem Post, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, что гуманитарное судно, которое следует в анклав с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к заданной цели. Говорилось о том, что судно может прибыть в Газу в течение недели. Авторы публикации в издании добавили, что Израиль решил не пускать "Мадлен" для того, чтобы избежать прорыва морской блокады территории, а если судну разрешат причалить, то в результате экипаж будет "заперт" в Газе.

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Фото: Telegram / Kremlin_Russian; Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / gretathunberg

Видео: YouTube / Sky News Australia