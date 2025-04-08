Нетаньяху сравнил Газу с Сирией и Украиной

Дональд Трамп назвал сектор Газа опасной ловушкой, в которой гибнут люди.

Израильский преьмер-министр Биньямин Нетаньяху сравнил Сектор Газа с Сирией и Украиной. Соответствующей информацией политик из европейского государства поделился с американскими журналистами, выступая на рабочей встрече с лидером Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. Иностранец прибыл в США с официальным визитом. Он отметил, что наступило время дать местному населению из палестинского анклава возможность для выбора и "добровольной эмиграции". Премьер-министр Израиля отметил, что в отличие от Сирии и Украины, палестинцы в Газе ранее были вынуждены оставаться в заточении в зоне боевых действий, но теперь они могут уехать в другие места. Таким образом Нетаньяху по просьбе Дональда Трампа ответил на вопрос одного из корреспондентов о перспективах урегулирования ситуации. Он в очередной раз поддержал публично выдвинутую ранее американским президентом идею "добровольного переселения" жителей анклава с последующим его восстановлением территории.

Жители Газы были заточены. Из любого другого места, включая зоны боевых действий, будь то Украина, или Сирия, или иное место, люди могли уехать. Газа была единственным местом, где люди находились в заточении, и не мы их заблокировали там. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Гость с Ближнего Востока уточнил, что он говорил с представителями ряда стран в регионе по возможностям переселения палестинцев и многие заявили ему о том, что в том случае, если жители Газы захотят уехать, то будут приняты. В Израиле добавили, что на восстановление сектора Газы потребуются годы.

Трамп показал сгенерированное ИИ видео своего проекта в восстановленном секторе Газа.

Фото и видео: Белый дом