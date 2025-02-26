Трамп показал сгенерированное ИИ видео своего проекта в восстановленном секторе Газа

Глава США спроектировал мирное будущее палестинского анклава.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп опубликовал видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором демонстрируется видение администрации в Вашингтоне будущего сектора Газа. Иностранный политик показал эти кадры широкой аудитории на своей странице, размещенной в социальной сети Truth Social.

Ролик начинается с вида руин в палестинском анклаве, на котором появляется надпись "Газа 2025". Далее следует фраза "Что дальше?". После зрители видят сцены с высокими небоскребами и детьми, смотрящими в небо, с которого падают долларовые купюры. В кадре появляется человек, напоминающий миллиардера Илона Маска. Он ест хумус на пляже, а мальчик рядом с ним держит золотой воздушный шар с изображением лица Дональда Трампа. Сам же лидер Белого дома показан танцующим в ночном клубе вместе с девушкой. На записи также можно увидеть большую золотую статую президента США.

Дополнительно в видео есть кадры, на которых израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лежит на шезлонге рядом с Дональдом Трампом. Оба политика неспешно потягивают напитки возле бассейна, а на заднем фоне за ними можно увидеть надпись "Трамп Газа".

Трамп пригрозил увольнением госслужащим, если они не ответят на требование Маска.

Фото и видео: Truth Social