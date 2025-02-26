Трамп пригрозил увольнением госслужащим, если они не ответят на требование Маска

Президент рассказал о требовании Илона Маска к чиновникам из правительства США.

Американские государственные служащие будут уволены в том случае, если не отчитаются о выполненных ими за неделю задачах по требованию возглавляемого Илоном Маском Агентства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в ходе общения с местными журналистами из Овального кабинета в Вашингтоне. Таким образом политик оценил последствия игнорирования запроса чиновников от руководства DOGE.

Если вы не ответите, вас уволят. Мы должны выяснить, нет ли такого, что людям платят, а они не работают. Если вы не отвечаете, по сути, последует наказание, работа на этом закончится. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Илон Маск ранее сообщил о том, что профильное ведомство направляет американским госслужащим электронные письма с требованием представить отчет из пяти ключевых пунктов о проделанной ими за минувшую неделю работе. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт 25 февраля уточнила СМИ, что на запрос DOGE ответили уже не менее одного миллиона человек. Дональд Трамп указал, что целью такого решения от DOGE является выяснение того, существуют ли в реальности эти люди, которые якобы работают в правительстве. Он добавил, что сейчас же никто не понимает, что работает в администрации, а кто нет.

Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет".

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX