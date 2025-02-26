  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:53
127
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"

0 0

В Белом доме прокомментировали сведения о намерении главы Украины посетить столицу США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу в том случае, если украинский политик действительно этого хочет. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в ходе общения с местными журналистами из Овального кабинета. Иностранный политик отметил, что на рабочей встрече они обсудят вопрос того, как Украина собирается возвращать американской администрации ранее предоставленные ей денежные средства. В частности, сейчас поднимается тема подписания двусторонней сделки о природных ресурсах Украины, включая и редкоземельные металлы.

Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет.

Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил о желании США покупать ресурсы России и Украины.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX

Теги: белый дом, встреча трампа и зеленского, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии