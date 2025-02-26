Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу в том случае, если украинский политик действительно этого хочет. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в ходе общения с местными журналистами из Овального кабинета. Иностранный политик отметил, что на рабочей встрече они обсудят вопрос того, как Украина собирается возвращать американской администрации ранее предоставленные ей денежные средства. В частности, сейчас поднимается тема подписания двусторонней сделки о природных ресурсах Украины, включая и редкоземельные металлы.
Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет.
Дональд Трамп, глава США
Трамп заявил о желании США покупать ресурсы России и Украины.
Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX
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