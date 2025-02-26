Трамп заявил о желании США покупать ресурсы России и Украины

Глава США рассказал о богатых недрах России.

Американский президент-республиканц Дональд Трамп заявил о желании администрации Вашингтона приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в ходе общения с местными журналистами из Овального кабинета. Отвечая на вопрос СМИ о сделке по минералам с киевским режимом, политик отметил, что хочет приобрести полезные ископаемые, включая редкоземельные элементы, также у Кремля. Глава государства добавил, что Россия обладает значительными месторождениями этих ресурсов. Власти США полагают, что такие соглашения могут быть взаимовыгодными для США и России. Дональд Трамп допустил возможность их обсуждения в будущем.

Напомним, что 25 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уведомила аудиторию о том, что администрация США надеется на скорые встречи Трампа с российским и украинскими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. А 12 февраля Трамп и Путин провели первые телефонные переговоры с момента избрания американского лидера на второй срок. В Кремле добавили, что российский президент пригласил Трампа с рабочим визитом в Москву.

Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX