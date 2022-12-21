Президент США Дональд Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине. Его слова приводит пул журналистов Белого дома.
Трамп отметил, что на Украине должны быть размещены миротворческие силы в том или ином виде. При этом американский лидер отметил, что их форма должна быть приемлемой для всех сторон.
Ранее Трамп допустил, что встретится с Путиным до конца февраля.
Фото: YouTube / The White House
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
В своё время OSCE очень хорошо миротворила мониторинги как в ДНР так и в ЛНР ! Так что это уже пройденный этап их миротворчества ! Они только подлянки разного рода могут миротворить и больше не чего!