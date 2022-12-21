По словам президента США, их форма должна быть приемлемой для всех сторон.

Президент США Дональд Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине. Его слова приводит пул журналистов Белого дома.

Трамп отметил, что на Украине должны быть размещены миротворческие силы в том или ином виде. При этом американский лидер отметил, что их форма должна быть приемлемой для всех сторон.

Ранее Трамп допустил, что встретится с Путиным до конца февраля.

Фото: YouTube / The White House