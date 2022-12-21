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Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине
Сегодня, 7:42
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Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине

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По словам президента США, их форма должна быть приемлемой для всех сторон.

Президент США Дональд Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине. Его слова приводит пул журналистов Белого дома.

Трамп отметил, что на Украине должны быть размещены миротворческие силы в том или ином виде. При этом американский лидер отметил, что их форма должна быть приемлемой для всех сторон.

Ранее Трамп допустил, что встретится с Путиным до конца февраля.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, миротворческие силы, президент сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Тихомиров Олег
Сегодня 8:38

В своё время OSCE очень хорошо миротворила мониторинги как в ДНР так и в ЛНР ! Так что это уже пройденный этап их миротворчества ! Они только подлянки разного рода могут миротворить и больше не чего!

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