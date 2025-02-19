Трамп допустил, что встретится с Путиным до конца февраля

Глава США не смог привести подробностей подготовки мероприятия.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп исходит из того, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться до конца февраля 2025 года. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе подписания федеральных указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Иностранный политик подтвердил эту информацию, отвечая на вопросы местных журналистов. Пресса попросила уточнить, по-прежнему ли глава администрации в Вашингтоне рассчитывает на то, что его встреча с главой Кремля пройдет до конца текущего месяца.

Вероятно. Дональд Трамп, глава США

Никаких других комментариев на этот счет от него не последовало. Как сообщил по результатам двусторонних российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков, конкретная дата официальной встречи Путина и Трампа все еще не определена. Однако данное мероприятие едва ли состоится на следующей неделе. В качестве возможного места проведения переговоров Путина и Трампа называлась Саудовская Аравия.

Трамп заявил, что надлежащей отчетности о финансовой помощи США Украине нет.

Фото и видео: YouTube / Defense Now