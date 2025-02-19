Глава США призвал Владимира Зеленского разобраться с тем, куда уходят деньги, посылаемые Западом.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что надлежащая отчетность о финансовой помощи США Украине не ведется, он также выразил недовольство в связи с этим. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе подписания федеральных указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Иностранный политик указал на то, что европейски регион и международные союзники предоставили Вооруженным силам Украины порядка сотни миллиардов долларов, в то время как администрация в Вашингтоне отправила армии киевского режима уже более 300 миллиардов долларов.

И для них это важнее, чем для нас <...>. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? <...> Я никогда не видел отчетности об этом. Мы даем сотни миллиардов долларов. Я не вижу никакого учета. Дональд Трамп, глава США

Трамп: Киеву нужны выборы, если он хочет участвовать в переговорах.

Фото и видео: YouTube / Defense Now