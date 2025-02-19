Глава США уверен, что ВС РФ способны дойти до Киева.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции могли бы разрушить все украинские города, включая и столицу в Киеве, однако российское руководство не хочет этого. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе подписания федеральных указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Таким образом иностранный политик порассуждал о тех разрушениях, которые причинили боевые действия в регионе.

Они сделали это примерно на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, думаю, это произошло бы очень быстрою Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп сравнил состояния украинских городов с сектором Газа после того, как Израиль провел на территории палестинского анклава серию военных операций. Власти США фиксируют, что в процентном соотношении многие здания разрушены больше на Украине, чем в Газе, поэтому "люди устали от этого и хотят, чтобы что-то произошло".

Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Now