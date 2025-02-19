Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину

Глава США отметил, что американские солдаты не вступят на Украину.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на украинскую территорию, однако военнослужащие из США не будут находиться там. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе подписания федеральных указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. На вопрос СМИ о том, готов ли Вашингтон поддержать отправку европейского военного контингента в качестве гарантии безопасности для киевского режима, Дональд Трамп указал, что "если они этого хотят, это отлично".

Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп пояснил, что это решение будет возможно в случае заключения мирных договоренностей с Москвой. Речь ведется о режиме прекращения огня или мирном соглашении. Власти в СШа пытаются добиться или одного, или другого.

Трамп упомянул победы России над Наполеоном и Гитлером.

Фото и видео: YouTube / Defense Now