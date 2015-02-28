Трамп упомянул победы России над Наполеоном и Гитлером

В Белом доме уверены, что Москва добивается мира.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп, говоря о возможном мирном урегулировании регионального конфликта между Киевом и Москвой, обратился к российской истории. В общении с журналистами у трапа самолета под номером один, лидер Белого дома упомянул, что Россия отмечена своими победами над французом Наполеоном Бонапартом и фашистом Адольфом Гитлером.

У них мощная военная машина. Они победили Гитлера, они победили Наполеона… Россия давно воюет, но сейчас, думаю, Путин хочет прекратить боевые действия. Дональд Трамп, глава США

Иностранный политик не верит в то, что Кремль хочет прямого вооруженного противостояния с НАТО. Он заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии. Дональд Трамп подчеркнул, что, если бы Владимир Путин в действительности не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы "большой проблемой" для Вашингтона.

Трамп заявил о "скорой" встрече с Путиным в Саудовской Аравии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости