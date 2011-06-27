Трамп заявил о "скорой" встрече с Путиным в Саудовской Аравии

По словам американского лидера, время встречи двух президентов еще не определено.

Президент США Дональд Трамп заявил о "скорой" встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

По словам американского лидера, время встречи двух президентов еще не определено. При этом Трамп отметил, что его встреча с Путиным "может произойти очень скоро". Он также добавил, что конфликта на Украине можно было избежать "три-четыре года назад".

Ранее Трамп подтвердил намерение обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News