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Трамп заявил о "скорой" встрече с Путиным в Саудовской Аравии

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По словам американского лидера, время встречи двух президентов еще не определено.

Президент США Дональд Трамп заявил о "скорой" встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

По словам американского лидера, время встречи двух президентов еще не определено. При этом Трамп отметил, что его встреча с Путиным "может произойти очень скоро". Он также добавил, что конфликта на Украине можно было избежать "три-четыре года назад".

Ранее Трамп подтвердил намерение обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: владимир путин, дональд трамп, президент россии, президент сша, саудовская аравия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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