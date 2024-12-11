Трамп подтвердил намерение обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

Глава США обеспокоен вопросом денуклеаризации.

Американский президент-ренспубликанец Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести консультации с российской и китайской сторонами по возможности сокращения ядерных арсеналов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Иностранные чиновники вышли к СМИ по результатам рабочих переговоров в Вашингтоне. Дональд Трамп указал, что во время своего первого президентского срока он уже вел диалог по разоружении. Однако сейчас он видит, что на планете полыхают конфликты, поэтому Белый дом должен взять на себя задачу по погашению этого пламени. Контакты с РФ и КНР должны помочь снизить уровень эскалации.

Мы собираемся потратить в этом году, скажем, $915 млрд на военные нужды. Россия без войны тратила около $100 млрд. Я не могу сказать, сколько они тратят во время войны, но они тратят много. Китай тратит от $400 до $450 млрд, а мы - более $900 млрд. Дональд Трамп, глава США

Трамп счел, что рано обсуждать возможные уступки РФ на переговорах по Украине.

Фото и видео: Белый дом