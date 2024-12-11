Глава США указал на недовольство Россией тем, что Запад втягивает Украину в НАТО.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что, поскольку переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта еще не начались, то сейчас рано обсуждать, на какие уступки может пойти Москва. Корреспондент задал вопрос о том, на какие потенциальные уступки может согласиться российское руководство в том случае, если киевский режим откажется от собственных стремлений по принятию страны в НАТО. Иностранный политик пояснил, что еще за много лет до того момента, как Владимир Путин пришел к власти, он слышал о том, что Кремль никогда не согласится на то, чтобы Украина стала частью Североатлантического военного блока.

Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет. Переговоры еще не начались.... Украина знала об этом, потому что Украина не была в НАТО и никогда не просила об этом до недавнего времени. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп утверждал, что должностные лица России и США проведут 14 февраля рабочие контакты, запланированные на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Трамп: одной из причин начала СВО стало желание Запада втянуть Украину в НАТО.

Фото и видео: Белый дом