Глава США указал на то, что США при Байдене не учитывали обеспокоенности Москвы.

Стремление стран коллективного Запада втянуть киевский режим в Североатлантический военный альянс стало одной из причин начала Россией специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Иностранные чиновники вышли к СМИ по результатам рабочих переговоров в Вашингтоне. В Белом доме подчеркнули, что Москва давно говорила о том, что соседнее государство не может являться частью НАТО.

Байден говорил об этом, Зеленский говорил об этом. И, думаю, это было одной из причин начала конфликта. Дональд Трамп, глава США

Американский лидер в среду заявил местным журналистам о том, что не считает практичным вступление Украины в военный блок. Лидер США согласился с позицией шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что Вашингтон видит нереалистичным вступление Украины в НАТО по результатам мирного урегулирования регионального конфликта.

Трамп заявил, что БРИКС "умер" после его угроз ввести пошлины.

Фото и видео: Белый дом