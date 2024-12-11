Трамп заявил, что БРИКС "умер" после его угроз ввести пошлины

Глава США прокомментировал планы объединения по замене мировой валюты.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что американские торговые пошлины, которые могут быть введены на продукцию стран БРИКС, достигнут как минимум 100%. Соответствующее заявление иностранный политик сделал местным журналистам, выступая перед ними из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Иностранный политик в очередной раз подверг критике мировое сообщество за то, что оно якобы пытается создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Также глава США прокомментировал свои угрозы по введению пошлин.

Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. Мы не будем с ними торговать. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу. БРИКС умер, с тех пор как я сказал об этом, БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом. Дональд Трамп, глава США

Ранее глава Белого дома заявлял, что введет торговые пошлины в размере 100 процентов на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американского доллара. По словам заместителя главы российского министерства по иностранным делам, шерпы в БРИКС Сергея Рябкова, в альянсе готовы объяснить Дональду Трампу, что оно не посягает на доллар, а делает выводы из ошибочной политики со стороны Вашингтона.

Представители РФ и США проведут 14 февраля контакты в Мюнхене.

Фото и видео: Белый дом, YouTube / FOX 5 Washington DC