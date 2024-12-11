Представители РФ и США проведут 14 февраля контакты в Мюнхене

Глава США указал на дальнейшие обсуждения украинского кризиса.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что должностные лица из России и США проведут 14 февраля контакты по мирному урегулированию украинского конфликта. Данное мероприятие запланировано на полях Мюнхенской конференции по безопасности, организованной в Германии. Соответствующее заявление иностранный политик сделал местным журналистам, выступая перед ними из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне.

У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США. Дональд Трамп, глава США

Лидер Белого дома также подтвердил СМИ, что рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп утвердительно ответил на просьбу со стороны одного из корреспондентов уточнить, ожидает ли он такого мероприятия. Глава США объяснил, что "в конечном чете - да". Однако пока что такой контакт не произойдет в ближайшее время, так как его следует тщательно организовать.

Трамп заявил, что Украина получит место за столом переговоров о мире.

Фото и видео: Белый дом, YouTube / FOX 5 Washington DC