Глава США оценил перспективы для участников, которые будут обсуждать решение регионального кризиса вместе с Москвой и Вашингтоном.

Трамп заявил, что Украина получит место за столом переговоров о мире в европейском регионе. Соответствующее заявление иностранный политик сделал местным журналистам, выступая перед ними из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Корреспондент задал вопрос главе государства о том, получил ли киевская власть место за столом переговоров, посвященным теме решения кризиса. Он вновь подчеркнул, что украинский конфликт должен быть завершен, так как в нем гибнет такое же количество людей, которое ранее фиксировалось во времена Второй мировой войны.

Они являются частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, и другие стороны тоже будут вовлечены. Много людей в этой игре. Дональд Трамп, глава США

Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому.

Фото и видео: Белый дом, YouTube / FOX 5 Washington DC