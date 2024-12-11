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Трамп заявил, что Украина получит место за столом переговоров о мире

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Глава США оценил перспективы для участников, которые будут обсуждать решение регионального кризиса вместе с Москвой и Вашингтоном.

Трамп заявил, что Украина получит место за столом переговоров о мире в европейском регионе. Соответствующее заявление иностранный политик сделал местным журналистам, выступая перед ними из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Корреспондент задал вопрос главе государства о том, получил ли киевская власть место за столом переговоров, посвященным теме решения кризиса. Он вновь подчеркнул, что украинский конфликт должен быть завершен, так как в нем гибнет такое же количество людей, которое ранее фиксировалось во времена Второй мировой войны.

Они являются частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, и другие стороны тоже будут вовлечены. Много людей в этой игре.

Дональд Трамп, глава США

Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому.

Фото и видео: Белый дом, YouTube / FOX 5 Washington DC

Теги: белый дом, дональд трамп, переговоры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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