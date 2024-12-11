Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Глава США напомнил о необходимости завершить конфликт.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не считает, что должен был сначала позвонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, а не проссийскому коллеге Владимиру Путину. Соответствующее заявление иностранный политик сделал местным журналистам, выступая перед ними из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне.

И кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю.Я имею в виду, мы должны выяснить, хочет или нет Россия заключить сделку. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в среду Белый дом и Кремль провели телефонный разговор. Политические лидеры США и России обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, а также двусторонние отношения и еще несколько вопросов. Главы государств условились продолжать дальнейшие контакты и организовать личную встречу. Позже Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.

Фото и видео: YouTube / FOX 5 Washington DC

Фото и видео: Белый дом