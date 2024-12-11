Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. Его слова приводит агентство Bloomberg.
Трамп отметил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой, которую допустил бывший американский лидер Барак Обама. Он подчеркнул, что у Москвы должно быть место за столом нынешнем "Большой семерки".
Думаю, Путин хотел бы вернуться.
Дональд Трамп, президент США
Ранее эксперты прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа.
Фото: YouTube / The White House
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