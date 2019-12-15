Фархан Хак назвал имя представителя, который отправится в Бюргеншток от ООН.

Заместитель генерального секретаря Всемирной организации Розмари Дикарло будет представлять ООН на конференции по Украине, которая состоятся в Швейцарии в период с 15 по 16 июня. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 15 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло отправится в Швейцарию на выходные для участия в качестве наблюдателя на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Иностранец пояснил, что так как Всемирная организация будет представлена на мероприятии только в качестве наблюдателя, то Розмари Дикарло не будет публично делать "никаких официальных заявлений".

ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций