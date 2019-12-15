ООН будет представлена на конференции в Швейцарии на уровне замгенсека

Заместитель генерального секретаря Всемирной организации Розмари Дикарло будет представлять ООН на конференции по Украине, которая состоятся в Швейцарии в период с 15 по 16 июня. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 15 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.
Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло отправится в Швейцарию на выходные для участия в качестве наблюдателя на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Иностранец пояснил, что так как Всемирная организация будет представлена на мероприятии только в качестве наблюдателя, то Розмари Дикарло не будет публично делать "никаких официальных заявлений".
ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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