ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации

Фархан Хак оценил предложение Владимира Путина.

Всемирная организация выступает за достижение мира в украинском кризисе на основе устава организации, ее резолюций и международного права. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 14 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранец прокомментировал мирное предложение российского Владимира Путина по завершению регионального кризиса. Дополнительно эксперт не ответил на вопрос со стороны СМИ о том, видел ли генсек инициативу от Кремля и какая у него сложилась позиция по данному вопросу.

Мы ожидаем, как мы уже ранее говорили, что мир на Украине будет установлен на основе резолюций и положений международного права. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что во время встречи с руководящим составом внешнеполитического ведомства страны Владимир Путин объяснил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Политик заметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинских властей на это условие.Дополнительно Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседнего государства.

В ООН выступили против нападений на журналистов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций