Фархан Хак прокомментировал обстрел сотрудников НТВ под Горловкой.

Всемирная организация выступает против любых нападений на журналистов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 14 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранец прокомментировал ситуацию с ранением двух сотрудников СМИ от российского телеканала НТВ. Инцидент произошел на территории Донецкой народной республики.

Мы выступаем против всех атак на сотрудников СМИ, где бы они ни находились. СМИ должны иметь право осуществлять свою деятельность беспрепятственно и без вреда для здоровья. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что корреспондент и оператор телекомпании НТВ получили тяжелые ранения под Горловкой. Мэр города Донецка Иван Приходько уведомил о том, что Валерий Кожин скончался. Состояние пациента Алексея Ивлиева, по данным медицинского персонала, оценивается сейчас как крайне тяжелое. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на брифинге с прессой заявила о том, что атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной. Дипломаты считают, что такое происшествие является очередным терактом со стороны боевиков киевского режима.

ООН отказалась комментировать законность использования США активов РФ для помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций